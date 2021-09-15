Костел святого Миколая почнуть відновлювати в жовтні – Мінкульт

Ремонт Костелу святого Миколая у Києві, де нещодавно трапилася пожежа, почнуть у жовтні. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

14 вересня робоча група з питань громадського контролю за ходом виконання аварійно-відновлювальних робіт у храмі провела засідання.

Попередній висновок щодо пожежі у храмі наразі видала Державна служба з надзвичайних ситуацій. Необхідно також отримати висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також провести експертизу аварійного стану.

Лише після цього можна підрахувати витрати на ремонт та розпочати його. Наразі на відновлення храму вдалося зібрати уже 15,7 млн грн.

Пожежа у Костелі святого Миколая

Пожежа у Костелі святого Миколая трапилася 3 вересня. Вогонь виник між першим і другим поверхами будівлі.

Внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав, але зруйнувалися деякі приміщення. Вогонь знищив унікальний орган.

За попередніми оцінками Мінкульту, на реставрацію храму необхідно до 75 млн грн.

Після пожежі у храмі віряни розпочали молитовну акцію щодо повернення історичної будівлі з власності держави у їхню власність. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінкульту опрацювати це питання.