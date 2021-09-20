Rapid Trident-2021: в Україні стартували військові навчання з країнами НАТО

Українсько-американські навчання Rapid Trident-2021 стартували 20 вересня у Львівській області. Про це повідомили в АрміяInform.

Навчання відбуватимуться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного під загальним керівництвом командувача Сухопутних військ України генерал-полковника Олександра Сирського.

На Львівщині стартували масштабні військові навчання Rapid Trident-2021 / 5 фотографий

Окрім організаторів Rapid Trident-2021 України та США, у навчаннях візьмуть участь воїни ще 13 країн: Болгарії, Канади, Грузії, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Румунії, Польщі, Італії, Йорданії, Пакистану Молдови та Литви.

Від України у навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та Військової служби правопорядку.

У навчаннях Rapid Trident-2021 братиме участь, зокрема, особовий склад литовсько-польсько-української бригади.

Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021 триватимуть з 20 вересня до 1 жовтня 2021 року. В них візьмуть участь близько 6 тис. військовослужбовців.

17 вересня під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов анонсував початок проведення спільних із країнами НАТО навчань Об’єднані зусилля-2021.

Днями головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів, що стратегічні командно-штабні навчання ЗСУ Об’єднані зусилля-2021 мають винятково оборонний характер і спрямовані на захист України та підвищення її оборонних спроможностей.

Джерело: АрміяInform

Фото: АрміяInform