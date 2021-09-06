Справи Майдану: за розстріли на Інститутській судитимуть екс-бійця спецзагону Омега

У Києві судитимуть колишнього військовослужбовця спецзагону Омега. Його підозрюють у стрільбі по учасниках акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Обвинувальний акт щодо екс-офіцера, кулеметника окремого загону спецпризначення та боротьби з тероризмом Омега однієї з бригад спецпризначення управління Північного територіального київського командування внутрішніх військ МВС України

скеровано до Печерського районного суду столиці.

За даними слідчих, еск-військовослужбовець діяв разом із бійцями так званої чорної роти Беркуту.

Він безпосередньо брав участь у груповому скоєнні терористичного акту – здійсненні пострілів з вогнепальної зброї по протестувальниках.

За даними прокурорів, таким чином намагалися вбити мітингувальників, щоб припинити акції протесту.

Сам обвинувачений поранив двох демонстрантів, які перебували поблизу Жовтневого палацу та метро Хрещатик.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин екс-військовослужбовець Омеги та бійці “чорної роти” Беркуту одягнули під шоломи маски-балаклави.

Наразі обвинуваченому інкримінується:

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу;

вчинення терористичного акту;

умисні вбивства та замахи на умисні вбивства;

перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

24 червня 2021 року екс-командира луганського підрозділу Беркута Валерія Костенка визнали винним у побитті мирних протестувальників та журналістів під Черкаською ОДА в січні 2014-го. Його заочно засудили до чотирьох років позбавлення волі.