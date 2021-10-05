Зеленський запровадив санкції проти російських компаній та агітаторів в Криму

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкційні обмеження проти чотирьох російських компаній та осіб, причетних до незаконних виборів на території тимчасово окупованого Криму до Держдуми РФ.

Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони у вівторок, 5 жовтня.

Санкції проти компаній

Економічні санкції в Україні запровадили проти трьох російських компаній і одного підприємства з Сінгапуру. Відповідні обмеження діятимуть три роки.

Таким чином санкції накладаються на:

ТОВ Завод суднової світлотехніки Маяк;

ПАТ Амурський суднобудівний завод;

Федеральне казенне підприємство РФ Казанський державний казенний пороховий завод;

Сінгапурську Zasshid PTE. LTD.

Проти російських компаній застосовується повний пакет санкцій, що передбачає – блокування активів, припинення торгових операцій, припинення або обмеження транзиту через Україну, заборона на виведення капіталу за межі України, анулювання всіх дозвільних ліцензій тощо.

Водночас до сінгапурської компанії не застосовується заборона на вхід невійськових і військових суден у територіальні води України.

Санкції проти осіб, причетних до виборів до Держдуми РФ

Персональні санкції запровадили щодо 95 осіб – громадян України та РФ, причетних до виборів в російський парламент на території тимчасово окупованого Криму.

Мова йде як про самовисуванців, так і про тих, хто балотувався за партійними списками.

Зокрема, обмежувальні заходи запровадили проти так званих членів територіальних виборчих комісій в Криму, російських силовиків, в тому числі співробітників Інституту криміналістики ФСБ.

Також запровадили санкції проти громадянина Кореї, який проживає в Київській області.

Санкції передбачають: блокування активів, обмеження торгових операцій, обмеження або припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень на території України, запобігання виведення капіталів за межі України, заборона участі в приватизації, оренди держмайна тощо.

17-20 вересня у Росії проходили парламентські вибори. Конституційну більшість отримала правляча партія – Єдина Росія.

Однак 22 вересня Верховна Рада України визнала ці вибори незаконними, а саму Держдуму РФ – нелегітимною.

Таке рішення українські нардепи ухвалили у зв’язку з тим, що до Ростовської області на голосування безкоштовно звозили жителів тимчасово окупованих районів Донбасу. Так, на виборах проголосували понад 150 тис. осіб.

Також Кремль організував голосування на території тимчасово окупованого Криму.

Водночас речник Єврокомісії Петер Стано заявляв, що Євросоюз ніколи не визнає результати виборів до Держдуми в окупованому Криму.

А представники США і Великої Британії розкритикували непрозорість проведення парламентських виборів у РФ.