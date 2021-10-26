Ляшко назвав три області, які днями перейдуть у червону зону

Незабаром ще кілька областей України перейде у червону зону карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

За його словами, йдеться про Львівську, Житомирську та Луганську області. Відповідне рішення Комісія з ТЕБ та НС може ухвалити уже 26 чи 27 жовтня.

– Буде скликання ТЕБ та НС. Це може бути завтра чи післязавтра, залежно від завантаженості членів ТЕБ та НС. І буде ухвалено, а я впевнений, що 100% буде ухвалено, рішення про запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в декількох областях – Львівська, Житомирська, Луганська.

Станом на 25 жовтня у червоній зоні перебуває шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська.

Днями мер Києва Віталій Кличко заявляв, що через складну ситуацію місто також може перейти у червону зону.

За добу було виявлено понад 14 тис. нових випадків коронавірусу, захворіло зокрема 999 дітей та 173 медичні працівники.

Вилікувалося за добу понад 4,5 тис. осіб, 330 українців померли внаслідок ускладнень Covid-19.

Детальніше про те, як поширюється коронавірус в Україні, читайте у матеріалі.