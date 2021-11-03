До 100 фур на добу: Росія уповільнила пропуск вантажівок з України

Якщо раніше на українсько-російському кордоні контролюючі органи РФ за добу оформляли по 150 і більше вантажівок на в’їзд з України, то зараз – не більше 100, повідомляє Держприкордонслужба.

Через це біля пункту пропуску Гоптівка (Харківська область) скупчилося майже 200 фур, які чекають оформлення на виїзд на територію РФ.

А на території пункту пропуску – ще понад 60 вантажівок, які пройшли оформлення і очікують дозволу на в’їзд у РФ.

Схожа ситуація часто спостерігається і на пункті пропуску Бачівськ у Сумській області.

Зараз до Гоптівки висилають додаткові прикордонні наряди для забезпечення черговості перетинання державного кордону.

Прикордонники кажуть, що таке скупчення відбувається через повільне оформлення вантажівок у російських пунктах пропуску Нєхотєєвка та Троєбортноє.

Росіяни свої дії аргументують технологічними схемами, хоча раніше оформляли по 150 і більше фур.

Держприкордонслужба радить врахувати цю інформацію учасникам міжнародних автоперевезень.