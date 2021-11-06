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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

На Байковому цвинтарі вкрали бюст художника Анатолія Пламеницького

На Байковому цвинтарі вкрали бюст художника Анатолія Пламеницького

У Києві на Байковому цвинтарі зник бюст українського художника Анатолія Пламеницького.

Пам’ятник руки скульптора Віктора Гречаника був не лише пам’ятним для сім’ї, а й являв собою витвір мистецтва, кажуть рідні митця.

Сам художник Анатолій Пламеницький спеціалізувався на історичній картині та українських краєвидах, а також викладав у Київському художньому інституті майже два десятиліття. Здобув орден Червоної зірки. Помер 10 вересня 1982 року.

– Допис про душевний біль і про втрату культурної спадщини. Свого діда Анатолія Олександровича Пламеницького я, на превеликий жаль, не знав особисто. Все про нього дізнавався з розповідей рідних і людей, які знали, дружили, працювали з ним або вчилися в нього. І, звичайно ж, щодо створених ним робіт, – написав онук митця Анатолій Пламеницький.

Зазначимо, що український художник Анатолій Пламеницький писав пейзажі, зокрема численні мотиви седневської серії – саме вони принесли Анатолію Пламеницькому славу провідного пейзажиста України.

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