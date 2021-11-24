Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактами нових незаконних позбавлень волі, які сталися у тимчасово окупованому Криму 23 листопада (частина 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

У відомстві нагадали, що підконтрольні Росії силовики затримали 31 громадянина України, серед яких – дитина, жінки та журналісти.

Вони прийшли зустріти із сімферопольського СІЗО адвоката Едема Семедляєва, якого незаконно засудили до арешту на 12 діб за нібито непокору вимогам окупаційних силовиків.

Прокуратура АРК уточнила, що затриманих доставляли до трьох відділень поліції кримської столиці: Київського, Центрального та Залізничного. Протримавши ніч, частину активістів відпустили, склавши протоколи про нібито адміністративні правопорушення.

– Це вже шосте масове незаконне затримання кримських татар з вересня цього року, а загалом на 8 році окупації безпідставні обшуки та затримання набули системного характеру та є інструментом залякування мешканців півострова, – сказано в повідомленні.

Джерело: Прокуратура АРК

Фото: Кримська солідарність