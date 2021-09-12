Зустріч президента України Володимира Зеленського із російським лідером Володимиром Путіним не має сенсу без обговорення питання тимчасово окупованих територій, зокрема Криму.

Про це повідомив прес-секретар українського лідера Сергій Никифоров.

Він нагадав про позицію Кремля: що там начебто й готові зустрітися, проте категорично проти обговорення питання Криму.

– Ви ж чули позицію російського президента: що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію РФ окремих українських територій? – зазначив Никифоров.

Він запевнив, що воля у Володимира Зеленського особисто зустрітися з лідером РФ є. Така зустріч могла б відбутися в будь-якому місці на нейтральній території.

Водночас Никифоров наголосив, що це не повинна бути зустріч заради зустрічі: на обговорення потрібно обов’язково винести питання окупації Росією частини території України.

– Контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але потрібно обов’язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії: чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти, – підсумував Никифоров.

Зустріч Зеленського та Путіна

Наприкінці квітня цього року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику РФ Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, зокрема, безпосередньо в зоні конфлікту.

Тоді ж глава держави доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

Згодом Володимир Зеленський пропонував організувати зустріч з Путіним у Ватикані.

5 вересня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але начебто не бачить відповідного прагнення з боку українського президента. За словами Пєскова, наразі підготовку зустрічі призупинено, оскільки українська сторона хоче підняти тему окупації Криму.

10 вересня на форумі YES Brainstorming Володимир Зеленський повідомив, що хоче предметної зустрічі з президентом РФ, а не декларативної.

Джерело: Телеканал Дом