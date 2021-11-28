Зеленський відповів на петицію про заборону громадянам РФ відвідувати Україну

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону чи обмеження російським громадянам в’їзд на територію країни.

Вын вважає, що з початку війни Київ посиленно контролює в’їзд росіян, проте обіцяє проконсультуватися зі Службою безпеки України.

Про це Зеленський зазначив на сайті ОП.

Зеленський заявив, що така петиція є цілком виправданою на тлі російської агресії.

– Запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією.потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, – водночас наголосив президент.

Зеленський зазначив, що від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони.

Зокрема у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження, а з 1 січня 2018 року було запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців.

Глава держави заявив, що під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території України.

Зеленський також нагадав, що окремим механізмом, що використовується Україною для реагування на наявні й потенційні загрози національним інтересам і нацбезпеці з боку окремих громадян Російської Федерації, є застосування до таких осіб санкцій, зокрема заборони в’їзду на територію України.