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Зеленський відповів на петицію про заборону громадянам РФ відвідувати Україну

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Зеленський відповів на петицію про заборону громадянам РФ відвідувати Україну

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону чи обмеження російським громадянам в’їзд на територію країни.

Вын вважає, що з початку війни Київ посиленно контролює в’їзд росіян, проте обіцяє проконсультуватися зі Службою безпеки України.

Про це Зеленський зазначив на сайті ОП.

Зеленський заявив, що така петиція є цілком виправданою на тлі російської агресії.

– Запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією.потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, – водночас наголосив президент.

Зеленський зазначив, що від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони.

Зокрема у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження, а з 1 січня 2018 року було запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців.

Глава держави заявив, що під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території України.

Зеленський також нагадав, що окремим механізмом, що використовується Україною для реагування на наявні й потенційні загрози національним інтересам і нацбезпеці з боку окремих громадян Російської Федерації, є застосування до таких осіб санкцій, зокрема заборони в’їзду на територію України.

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Джерело: Офіс президента

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