Надходять болісні звістки: Папа Римський відреагував на обстріл Лаври
- Папа Римський Лев XIV 17 червня відреагував на удар РФ по Києво-Печерській Лаврі, який стався під час масованої атаки на Київ 15 червня.
- Понтифік заявив про болісні звістки з України, згадавши невинних жертв, загиблих рятувальників, а також знищені вогнем церкви та об’єкти культурної спадщини.
- Лев XIV висловив солідарність із пораненими й родинами загиблих та закликав молитися за завершення війни, діалог і справедливий тривалий мир.
Папа Римський Лев XIV зробив заяву після удару РФ по Києво-Печерській Лаврі 15 червня.
Папа Римський про удар по Лаврі 15 червня
17 червня Папа Римський зробив заяву у соцмережі X щодо удару по Києво-Печерській Лаврі, який Росія завдала 15 червня.
– Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об’єкти культурної спадщини знищені вогнем, – написав він.
Лев XIV зазначив, що солідарний з пораненими й тими, хто оплакує своїх близьких, а також тими, хто “посеред насильства продовжує відважно служити життю”.
– Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир, – написав Папа Римський.
Нагадаємо, що вночі 15 червня Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври. Лавра є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однією з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України.
Згодом стало відомо, що пошкоджено близько 80% покрівлі собору.
Гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко заявив, що по лаврі було два прицільні удари. Ворог атакував Успенський собор та башту Кущника.