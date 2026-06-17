Папа Римський Лев XIV зробив заяву після удару РФ по Києво-Печерській Лаврі 15 червня.

Папа Римський про удар по Лаврі 15 червня

17 червня Папа Римський зробив заяву у соцмережі X щодо удару по Києво-Печерській Лаврі, який Росія завдала 15 червня.

– Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об’єкти культурної спадщини знищені вогнем, – написав він.

Лев XIV зазначив, що солідарний з пораненими й тими, хто оплакує своїх близьких, а також тими, хто “посеред насильства продовжує відважно служити життю”.

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– Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир, – написав Папа Римський.

Нагадаємо, що вночі 15 червня Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври. Лавра є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однією з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України.

Згодом стало відомо, що пошкоджено близько 80% покрівлі собору.

Гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко заявив, що по лаврі було два прицільні удари. Ворог атакував Успенський собор та башту Кущника.

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