Необхідне нове перемир’я: Україна в ТКГ пропонує провести позачергове засідання

Українська делегація у Тристоронній контактній групі направила лист координатору ОБСЄ з пропозицією провести сьогодні, 9 грудня, позачергове засідання для встановлення нового перемир’я на Донбасі.

Про це заявив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

– Мною направлено лист на ім’я координатора ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проектом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених в ході вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів, – уточнив представник української делегації.

За даними штабу ООС, за минулу добу, 8 грудня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Загалом ситуація контрольована.

На щастя, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

З початку доби, 9 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.