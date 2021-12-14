Допуск іноземних військ на навчання в Україну: Рада підтримала закон

Верховна Рада ухвалила законопроект №6359 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
За відповідне рішення проголосували 318 народних депутатів.
Згідно із документом, іноземні військові підрозділи зможуть взяти участь у:
- багатонаціональних навчаннях Об’єднані Зусилля-2022;
- українсько-американських навчаннях Репід Трайдент-2022;
- українсько-британських навчаннях Козак Мейс-2022;
- багатонаціональних навчаннях Світла Лавина-2022;
- українсько-польських навчаннях Сільвер Сейбер-2022;
- українсько-американських навчаннях Сі Бриз-2022;
- українсько-румунських навчаннях Ріверайн-2022;
- багатонаціональних навчаннях Кленова Арка-2022;
- багатонаціональних навчаннях Вікінг-2022.
У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що ухвалення закону забезпечить виконання завдань у сфері безпеки та оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу держави.
Крім того, очікується, що проведення навчань, передбачених законом, підвищить ефективність реалізації національних програм щодо розвитку власних збройних сил, а також надасть можливість збільшити фінансові надходження до національної економіки за рахунок надання відповідних товарів (робіт, послуг) для підрозділів інших держав.