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Допуск іноземних військ на навчання в Україну: Рада підтримала закон

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Допуск іноземних військ на навчання в Україну: Рада підтримала закон

Верховна Рада ухвалила законопроект №6359 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

За відповідне рішення проголосували 318 народних депутатів.

Згідно із документом, іноземні військові підрозділи зможуть взяти участь у:

  • багатонаціональних навчаннях Об’єднані Зусилля-2022;
  • українсько-американських навчаннях Репід Трайдент-2022;
  • українсько-британських навчаннях Козак Мейс-2022;
  • багатонаціональних навчаннях Світла Лавина-2022;
  • українсько-польських навчаннях Сільвер Сейбер-2022;
  • українсько-американських навчаннях Сі Бриз-2022;
  • українсько-румунських навчаннях Ріверайн-2022;
  • багатонаціональних навчаннях Кленова Арка-2022;
  • багатонаціональних навчаннях Вікінг-2022.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що ухвалення закону забезпечить виконання завдань у сфері безпеки та оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу держави.

Крім того, очікується, що проведення навчань, передбачених законом, підвищить ефективність реалізації національних програм щодо розвитку власних збройних сил, а також надасть можливість збільшити фінансові надходження до національної економіки за рахунок надання відповідних товарів (робіт, послуг) для підрозділів інших держав.

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Фото: Міноборони

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