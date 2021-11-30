Президент Володимир Зеленський ініціював законопроект про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у військових навчаннях.

Текст документа вже з’явився на сайті Верховної Ради.

Факти ICTV поцікавилися у військових експертів, як можна трактувати цей законопроект у контексті скупчення російських військ на кордонах України.

Що передбачає законопроект

Проект закону № 6359 був зареєстрований у парламенті 29 листопада.

Згідно із документом, Верховній Раді пропонується схвалити рішення президента про допуск іноземних військових підрозділів в Україну в 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Йдеться про:

• багатонаціональні навчання Об’єднані Зусилля-2022;

• українсько-американські навчання Репід Трайдент-2022;

• українсько-британські навчання Козак Мейс-2022;

• багатонаціональні навчання Світла Лавина-2022;

• українсько-польські навчання Сільвер Сейбер-2022;

• українсько-американські навчання Сі Бриз-2022;

• українсько-румунські навчання Ріверайн-2022;

• багатонаціональні навчання Кленова Арка-2022;

• багатонаціональні навчання Вікінг-2022;

• багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів Збройних сил України.

Лише до Багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів ЗСУ можуть бути залучені: до 19 000 військових, до 50 літаків і вертольотів, до 30 кораблів (суден і катерів). Йдеться про військові сили України, США та інших держав-членів НАТО.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, Збройні сили України беруть участь у багатонаціональних військових навчаннях з 1994 року.

Україна проводить їх у рамках зобов’язань як країна-учасниця програми НАТО Партнерство заради миру, а також Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного Договору.

Військові навчання проводяться підтримання обороноздатності України, боєздатності ЗСУ та інших військових формувань.

Закон про військові навчання в Україні: оцінки експертів

Усі опитані Фактами ICTV експерти зазначили, що внесений президентом до Верховної Ради законопроект є стандартним.

Його ухвалення у ВР відбувається щороку, а тому документ не слід розцінювати якось по-особливому на фоні повідомлень про концентрацію військ РФ на кордоні.

– Такого плану закони ухвалюються Верховною Радою, починаючи десь із середини 1990-х років. Є план. Ті навчання, які Україна проводить у рамках Партнерства заради миру, двосторонні навчання обговорюються заздалегідь, вносяться у цей закон. І після цього здійснюється військове співробітництво України зі збройними силами інших країн. Оскільки ніколи іноземні держави без рішення Верховної Ради не відправляють сюди своїх військовослужбовців на навчання, – пояснив військовий оглядач Олег Старіков.

За його словами, такого плану навчання проводять усі країни світу, і все це регламентовано міжнародними договорами. Так, після ухвалення законопроекту у ВР Україна направить відповідні дані про навчання до штаб-квартири ОБСЄ. А далі інформація буде передана по лінії військових розвідок, МЗС, військових аташе, посольств.

Аналогічної думки дотримується і політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що внесення такого законопроекту до Верховної Ради є стандартною процедурою.

– В українському законодавстві є відповідний закон України, він рамковий, про спільну участь військовослужбовців і допуск іноземних військ на територію України. Він передбачає, що потрібно затверджувати план навчань. Цей план передбачає допуск іноземних військових. А допуск іноземних військовослужбовців дозволяється на нашу територію тільки зі згоди Верховної Ради. Тому це не той закон, який передбачає якісь екстраординарні зміни. Це формальна процедура, яка виконується щороку, – розповів Олександр Мусієнко.

А військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій наголосив, що багатонаціональні навчання, які вже не один рік проводяться на території України, є фактором, що стримує Росію від прямої агресії.

Експерт пояснив, що РФ не може розпочинати масштабні військові дії, коли на території України знаходяться військовослужбовці-громадяни інших держав (таких як США, Велика Британія та інших).

– Військові навчання досі фактично були більше стримувачем Російської Федерації від прямої агресії, – розповів Ігор Козій.

За його словами, основна мета таких навчань – це досягнення оперативної взаємосумісності Збройних сил України і військ держав-членів НАТО.

Навчання в Україні на фоні скупчення військ РФ: що кажуть експерти

Факти ICTV також поцікавилися в експертів, якою може бути реакція Москви на законопроект про військові навчання в 2022 році та сам факт проведення таких навчань. Адже наразі біля українських кордонів розміщені багатотисячні російські війська, а в інформаційному просторі лунають заяви про загрозу вторгнення РФ до України.

Як зазначив політичний консультант Олександр Мусієнко, від Росії швидше варто очікувати вже знайомої риторики щодо зближення України з НАТО.

– Реакція буде відомою, вона вже лунає і буде незмінною з боку Росії: про те, що РФ категорично проти, стурбована розширенням НАТО до її кордонів, стурбована тим, що посилюється співпраця України з НАТО і так далі. Тобто риторика буде приблизно така ж сама, – поінформував експерт.

Мусієнко зауважив, що законопроект № 6359 не передбачає створення на території України постійних стаціонарних баз, постійної дислокацію військ НАТО.

– Я розумію, чому це (законопроект про військові навчання-2022, – Ред.) викликало такий ажіотаж у контексті останніх новин про те, що Британія може направити (війська, – Ред.), Канада. Ми в рамках законодавства самостійно вирішуємо, скільки можемо допустити військовослужбовців, на які терміни, з якою метою. Але це не означає, що цим законом передбачається створення якихось постійних стаціонарних баз, постійну дислокацію військ НАТО і тому подібне, – розповів Мусієнко, відповідаючи на запитання, чи може законопроект спровокувати РФ на якусь ескалацію.

Експерт додав, що зазвичай до України приїздять військові радники та навчальні місії; військовослужбовці для участі у навчаннях протягом певного періоду; а також військові консультанти, які допомагають нашій державі із реформами. Саме такий алгоритм і передбачає внесений президентом до ВР закон.

Військовий оглядач Олег Старіков висловив думку, що пряму агресію РФ може викликати лише військова операція України на окупованому Донбасі.

– Що може привести в рух військову машину РФ? Лише якщо Україна розпочне військову операцію на Сході. Ось тоді вони одразу введуть свої війська, і почнеться, як було в 2014 році, але все набагато серйозніше, – вважає Старіков.

Водночас військовий експерт Олег Жданов пояснив, що дратуючим фактором для Росії може бути збільшення кількості таких військових навчань в Україні та залучення до них більшого контингенту.

– Якщо є тенденція до збільшення чисельності особового складу, який залучається, і кількості навчань, що проводяться, тоді це для Росії такий дратуючий фактор у плані того, що Україна інтегрується з військами НАТО, і їх присутність на нашій території – це вже питання часу, – наголосив Жданов.

Експерт також припускає, що військові навчання можуть спровокувати збільшення кількості обстрілів з боку російських окупаційних військ на Донбасі.

– Це може спровокувати агресію в політичному сенсі, а у військовому – тільки на лінії розмежування в ОРДЛО. У політичному – лунатимуть заяви, що це неприпустимо. І Путін знову казатиме, що це червоні лінії, які він сам собі малює, і таке інше, – зазначив Жданов.

За словами експерта, Росія також може паралельно розпочати власні військові навчання. Для прикладу Олег Жданов навів кілька таких ситуацій, які спостерігалися в минулому.

– Наприклад, ми почали підготовку до підписання угод з Великою Британією про будівництво ракетних катерів, а Росія тут же в Чорному морі провела навчання щодо боротьби з групою невідомих катерів. Заходить черговий американський есмінець у Чорне море – вони проводять навчання з підводними човнами щодо морського “полювання” на кораблі противника. Просто масштаби навчань відрізняються. Коли, наприклад, НАТО піднімає в повітря B-52 (стратегічний бомбардувальник Boeing B-52 Stratofortress, – Ред.) і демонстративно проводить дозаправку над акваторією Чорного моря, РФ може підняти один-два літаки. І то це більше винищувачі-перехоплювачі, але не бомбардувальники. Ту-160 (бомбардувальники, – Ред.) – у них залишилося чотири машини “на крилі”, і то вони ще радянського виробництва. Вони їх бережуть як зіницю ока, – поінформував експерт.

Жданов вважає заяви про можливість вторгнення РФ більше політичними. Він нагадав про заяви представників української влади, що наразі ми не спостерігаємо формування ударного угруповання Росії біля українських кордонів.

– Так, війська пересуваються, але це планові переміщення, і ми контролюємо ситуацію. Вони будуть рухати війська вправо-вліво, але реальної загрози, що завтра вони підуть у наступ, – вони залишаться одні проти всього світу, вони це розуміють, – підсумував експерт.