14 грудня фізичні особи-підприємці вийшли на мітинг під Верховну Раду. Вони вимагають від депутатів не вводити з 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій (РРО), тобто касові апарати.

Мітингувальники закликають нардепів підтримати законопроект №6376 про відтермінування тотальної фіскалізації до 1 січня 2023 року.

Через мітинг ФОПів ускладнено рух у центрі Києва. Так, перекрита вулиця Грушевського. Сильні затори утворилися на вулицях Інститутській та Садовій.

ФОПи не вперше виходять на подібні акції протесту. Так, 1 грудня підприємці вже збиралися на мітинг під Верховною Радою. Тоді учасники акції протесту вимагали збільшити допомогу малому бізнесу та повністю скасувати фіскалізацію.

Верховна Рада ще 1 грудня 2020 року ухвалила закон, яким відтермінувала запровадження касових апаратів до 1 січня 2022 року для ФОПів другої-четвертої груп, які сплачують єдиний податок.

Також до 1 січня 2022 року для ФОПів продовжили використання знижених штрафів за умови порушення окремих вимог використання касових апаратів.

Але касові апарати все ж були необхідні для підприємців, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби і вироби медичного призначення.

ФОПи, які надають посередницькі послуги з нерухомості та виробляють, постачають, продають дорогоцінні вироби, також повинні були використовувати РРО.