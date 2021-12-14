14 декабря физические лица-предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду. Они требуют от депутатов не вводить с 1 января 2022 года регистраторы расчетных операций (РРО), то есть кассовые аппараты.

Митингующие призывают нардепов поддержать законопроект №6376 об отсрочке тотальной фискализации до 1 января 2023 года.

Из-за митинга ФЛП затруднено движение в центре Киева. Так, перекрыта улица Грушевского. Сильные пробки образовались на улицах Институтской и Садовой.

ФЛП не впервые выходят на подобные акции протеста. Так, 1 декабря предприниматели уже собирались на митинг под Верховной Радой. Тогда участники акции протеста требовали увеличить помощь малому бизнесу и полностью отменить фискализацию.

Верховная Рада еще 1 декабря 2020 года приняла закон, которым отсрочила введение кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для ФЛП второй-четвертой групп, которые платят единый налог.

Также до 1 января 2022 года для ФЛП продлили использование пониженных штрафов при нарушении отдельных требований использования кассовых аппаратов.

Но кассовые аппараты все же были необходимы для предпринимателей, реализующих технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, а также лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

ФЛП, которые предоставляют посреднические услуги по недвижимости и производят, поставляют, продают драгоценные изделия, также должны были использовать РРО.