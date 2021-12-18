Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів 53 раунди переговорів для мобілізації міжнародної підтримки України на тлі агресивних дій Росії на українсько-російському кордоні.

– Завдяки активним діям президента Володимира Зеленського та української дипломатії Україні вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів та стримати російську ескалацію навесні, а також ініціювати втілення комплексного пакету стримування РФ восени 2021 року, – йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві нагадали, що у листопаді Україна ініціювала роботу над втіленням комплексного пакету стримування Росії.

– Цей пакет включає підтримку України у сфері політики та безпеки, розробку жорстких санкцій проти держави-агресора у разі подальшої ескалації, – сказав Дмитро Кулеба.

Він також нагадав, що протягом 2021 року Москва вдалася до двох “загрозливих і безпрецедентно масштабних” ескалацій: весняного стягування військ та появи нових загроз вторгнення восени, що триває досі.

– Міністерство закордонних справ як навесні, так і зараз працює у посиленому антикризовому режимі. МЗС України перебуває у постійному контакті з союзниками та партнерами для стримування агресивних дій РФ. Все це дипломатія заради миру, – зазначив Кулеба.

Американські журналісти, посилаючись на дані джерел у розвідці США, повідомляють, що останніми днями Росія продовжила стягувати війська до української держкордону і їхня кількість зростає.

Президент США Джо Байден раніше повідомляв, що готує план заходів, щоби Володимир Путін не зміг вторгнутися на територію України. На початку грудня Байден та Путін провели переговори у форматі відеоконференції.

Американський президент пригрозив Путіну серйозними санкціями та закликав до деескалації конфлікту. Також санкціями Росії у разі вторгнення в Україну загрожують в ЄС.