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Факти / Україна / Суспільство

Мороз до -12 °C та ясно: якою буде погода в Україні на 22 грудня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
заморозки в україні

У середу, 22 грудня, в усіх областях України прогнозується малохмарна погода.

На Заході країни нічна температура коливатиметься від -7°C до -12°C, а вдень до -6°C.

На Півночі України денна температура у Чернігівській області опуститься до -9°C, а в Сумській – до -11°C.

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У центральних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть -5-7°C. У Вінницькій області – від -3°C до -5°C.

На Сході країни вдень найхолодніше буде у Луганській області – до -12°C.

На Півдні вдень найтепліше буде в Одеській області – від 0°C до -2°C.

А в Криму завтра весь день сніжитиме. Денна температура опуститься до -3°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Unsplash

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