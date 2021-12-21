У середу, 22 грудня, в усіх областях України прогнозується малохмарна погода.

На Заході країни нічна температура коливатиметься від -7°C до -12°C, а вдень до -6°C.

На Півночі України денна температура у Чернігівській області опуститься до -9°C, а в Сумській – до -11°C.

У центральних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть -5-7°C. У Вінницькій області – від -3°C до -5°C.

На Сході країни вдень найхолодніше буде у Луганській області – до -12°C.

На Півдні вдень найтепліше буде в Одеській області – від 0°C до -2°C.

А в Криму завтра весь день сніжитиме. Денна температура опуститься до -3°C.