SIM-карти хочуть прив’язати до паспортів: для чого це потрібно і кому невигідно

Українців можуть зобов’язати прив’язати свої SIM-карти до паспортів. Йдеться про телефонні номери, які під’єднані до банківських карток.

Ініціатором цього виступила партія Слуга народу. Наразі проводиться соціологічне дослідження щодо сприйняття відповідного нововведення громадянами.

Про це розповів представник президентської партії та заступник голови парламентського Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко. За словами нардепа, ініціатива спрямована на захист українців та боротьбу з шахрайством.

Для чого потрібен перехід на контрактне обслуговування номерів, чи дійсно це посилить безпеку та кому це не на руку, розібралися Факти ICTV.

Прив’язка номера до паспорта: для чого це потрібно

Перехід на контракт з оператором мобільного зв’язку допоможе захистити банківські рахунки українців, адже всі вони прив’язані до телефонних номерів.

Як пояснив нардеп Олександр Федієнко, якщо шахраї заволодіють SIM-картою людини і будуть проводити певні махінації, вона звернеться до кіберполіції, правоохоронці – до банку, а банк – до оператора зв’язку.

Але зрештою оператор не зможе надати інформацію, якщо карта не оформлена за контрактом, тобто вона нічия.

За одною з шахрайських схем, зловмисники телефонують до оператора, повідомляють номер жертви, видаючи його за свій, і просять заблокувати через нібито втрату.

Для цього оператор просить назвати цифри номерів телефонів, з яких востаннє було здійснено дзвінки. Шахраї можуть навмисне зателефонувати зі своїх номерів і назвати цифри.

Оператор блокує номер, після чого шахраї можуть отримати доступ до інтернет-банкінгу та заволодіти коштами людини.

Однак якщо номер прив’язаний до паспорта, цього зробити не вдасться. Адже у такому разі для перевипуску SIM-карти людина мусить прийти до відділення з документами.

– Шахраї за допомогою соціальної інженерії викрадають такі номери, а потім з банківського рахунку викрадають гроші. Законопроект спрямований на те, щоб призупинити це все, – каже нардеп.

За словами Федієнка, якщо людина планує використовувати телефонний номер для фінансових операцій та цифрових послуг, його обов’язково необхідно прив’язати до паспорта.

– Якщо, наприклад, ви хочете використовувати телефонний номер, який надалі буде використаний для фінансових операцій або для отримання цифрових послуг, електронного цифрового підпису, то цей номер обов’язково повинен мати контракт із оператором мобільного зв’язку, щоб будь-який шахрай не міг у вас його вкрасти.

Нардеп наголосив, що перехід на контракт із оператором зв’язку не вплине на вартість послуг.

Факти ICTV звернулися за коментарем до адвоката Івана Лібермана. Загалом експерт позитивно оцінює ініціативу та вважає, що її необхідно було запровадити ще 10 років тому.

На його думку, владі необхідно завчасно попередити громадян про перехід на контрактне обслуговування, а потім відключати тих, хто не прив’язав номер до паспорта.

– Що стосується саме паспортних даних – треба попередити усіх, у кого немає прив’язки чинних номерів телефонів до паспортних даних… Надати час, щоб вони зареєстрували свої номери, щоб це технічно можна було зробити.

Кому це не на руку

Після запровадження ініціативи телефонним шахраям буде набагато важче провадити діяльність. Адже вони не зможуть міняти SIM-карти, наче шкарпетки, як це відбувається зараз.

Прив’язка номера до паспорта допоможе зменшити кількість спаму, небажаних дзвінків від колекторів і з невідомих номерів, коли громадянам пропонують щось придбати або пройти опитування.

Відповідно від цього страждатимуть організатори та учасники шахрайських схем та певних об’єктів господарювання.

Адвокат Іван Ліберман переконаний, що рівень криміналітету та телефонного шахрайства зменшиться.

– Це абсолютно доречно, вірно, конструктивно, зменшує криміналітет і телефонне шахрайство тощо. Це також наведе лад у самій діджиталізації, тому що буде прив’язка номерів до конкретних паспортних даних… Цей так званий СМС- і телефонний злочинний світ трішки зменшиться, однозначно, я б сказав, у рази навіть.

Перехід на контрактне обслуговування також може зіграти не на користь чиновникам та посадовцям, які залучені у корупційні схеми, адже за допомогою фіксації дзвінків можна буде викрити їхню незаконну діяльність.

За нами будуть стежити?

Серед противників ініціативи головним аргументом є те, що прив’язка номера до паспорта порушує право громадян на приватне життя, нібито таким чином за людьми можуть стежити спецслужби.

Нардеп від Слуги народу Олександр Федієнко спростував ці побоювання. За його словами, наразі користувачі самі відкрито поширюють інформацію про себе у соціальних мережах.

– 20 років тому, можливо, так і було, але зараз ми увійшли у таку фазу цифрового суспільства, де взагалі не потрібно спецслужбам слідкувати за вашим мобільним телефоном. Тому що, як правило, суспільство саме про себе пише у Facebook, Instagram та будь-яких месенджерах.

Таку позицію також висловив адвокат Іван Ліберман. За його словами, законослухняним громадянам нічого боятися.

– Це нічого не порушує, людина, яка живе і працює офіційно, або просто живе, їй немає чого боятися. А ті ділки, що живуть у “мутній воді”, їм це не на руку. Таким чином країна в цілому буде легалізовуватися. Має бути насправді все прозоро. У нас і так достатньо служб і спецслужб, які можуть мати оперативні номери телефонів, що ніде не фігурують. Цього і так достатньо. Ці всі страхи є безпідставними.

Ненова ідея

Ідея прив’язати телефонні номери до паспортів звучить не вперше.

Українські парламентарі почали говорити про це ще у 2014 році, а потім знову у 2017 та 2019 роках, однак реалізувати її не вдалося.

Наразі українці можуть прив’язати номер телефону до паспорта за власним бажанням. Це можна зробити як онлайн, так і у відділенні оператора мобільного зв’язку. Для цього знадобиться паспорт та ідентифікаційний код.

Утім, більшість українців не оформлюють контракт з оператором зв’язку. За даними компанії Київстар, близько 80% абонентів користуються SIM-картами анонімно.

Однак у разі ухвалення відповідного закону це стосуватиметься усіх.

Прив’язка номерів до паспортних даних на рівні закону діє у багатьох країнах. Зокрема, адвокат Іван Ліберман навів успішний приклад Ізраїлю, де без підтвердження особи ніде не продають SIM-карти.

Одні з перших ініціативу реалізували німці та швейцарці ще у 2003 році. Нині SIM-карту без паспорта не можна придбати у понад 150 країнах: Норвегії, Польщі, Франції, Бельгії, Австралії, Російській Федерації, Бразилії, Індії тощо.

У Грузії, наприклад, до SIM-карт також прив’язують водійські права. Так водіям на телефон приходять повідомлення про штрафи через порушення.