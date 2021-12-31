Погода в Україні 1 січня розпочнеться дощем та теплою погодою. У новорічну ніч дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Центрі та досягнуть Одещини. Синоптик Наталка Діденко дала детальний прогноз погоди на перший день нового року.

За її прогнозом, протягом ранку та дня 1 січня волога повітряна маса переміщуватиметься у східному напрямку, поступово охопить усі центральні області, Південь та Схід України, а в західних та північних областях опади вдень стихнуть.

Дощ часом змішуватиметься із мокрим снігом. Фаза опадів матиме тонку грань – залежатиме від коливань температури повітря.

Сильний вітер північно-західного напрямку, до штормових поривів, у перший день 2022 року охопить більшу частину України.

Температура повітря новорічної ночі становитиме від -1ºС до +3ºС, у східних областях, на Полтавщині, Запоріжжі, у Дніпрі -2ºС -7ºС, у західних областях +2ºС +5ºС.

Вдень 1 січня очікується +2ºС +6ºС, на Заході та Півдні до +8ºС, в східних областях буде близько нуля.

У Києві на новорічну ніч йтиме дощ, вдень 1-го січня опади послабнуть.

— Сильний вітер увірветься в Новий рік штормовими поривами, до 15 м/сек. Це – багато. Тому, не зважаючи на високі градуси, одягайтеся тепліше, принаймні не забудьте про шалик та щось на голову. Краще скуйовдити зачіску, ніж зустрічати потім Різдво із тим же шаликом на горлі та сумними очима з-під ковдри, – зазначила Діденко.

Температура повітря у Києві в новорічну ніч коливатиметься близько +2ºС, вдень 1 січня повітря прогріється до +5ºС.

Джерело: Наталка Діденко