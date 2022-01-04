Командувачку артилерійського дивізіону “ДНР” засудили до 12 років в’язниці

У Чернівцях Шевченківський районний суд заочно засудив учасницю терористичної організації “ДНР”, яка керувала обстрілами з РСЗВ Град позицій української армії біля населених пунктів, що призвело до масової загибелі людей, до 12 років позбавлення волі.

За даними Служби безпеки України, уродженка Донецька із позивним Корса приєдналася до незаконного збройного формування так званої третьої мотострілецької бригади Беркут, створеної на основі так званої групи Безлера, у 2014 році.

– З того часу колишня співробітниця органів МВС України бере активну участь у терористичній діяльності. Спеціальне навчання військовій справі проходила у Російській Федерації. На посаді командира артилерійського дивізіону у званні “полковник військ ДНР” вона безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних Сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 Град поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей, – йдеться у повідомленні.

Таким чином Корсу визнали винною в участі у терористичній групі чи терористичній організації (частина 1 статті 258-3 Кримінального кодексу), її засудили до 12 років позбавлення волі.