Військова агресія з боку Росії, яка триває вже вісім років, вимагає провести в Україні повне реформування строкової служби в армії.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Олександр Завітневич.

Він нагадав, що в Стратегії воєнної безпеки України прописані пріоритети професіоналізації Збройних сил (ЗСУ). Зокрема, там йдеться і про відмову від системи строкової служби в армії, яка була запроваджена ще за радянських часів.

Ця Стратегія була затверджена президентом Володимиром Зеленським у березні минулого року. В одному з пунктів документа йдеться про необхідність на законодавчому рівні унормувати переведення ЗСУ на професійну основу із заміною строкової військової служби обов’язковою службою у військовому резерві.

– Вже вісім років йде війна з Росією. Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але і численна, професійна, мотивована армія, – наголосив у зв’язку із цим Олександр Завітневич.

Нардеп нагадав, що зараз українська армія складається з:

• професійних кадрових військових;

• контрактників (які підписують контракт на термін від 6 місяців до кількох років);

• призовників, які несуть строкову службу.

Водночас 1 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив розробити законопроєкт про зміну системи військової підготовки з можливістю відмови від призову до армії з 1 січня 2024 року.

За словами Завітневича, на виконання президентського указу Кабінет міністрів розробить проєкти законів про впровадження в Україні інтенсивної системи військової підготовки як альтернативи строковій службі та про припинення призову українців в армію з 1 січня 2024 року.

Ці документи будуть згодом представлені на розгляд Верховної Ради.

Згідно з планом, з 1 січня 2024 року в Україні хочуть повністю замінити призов на короткочасну інтенсивну військову підготовку. Про це, зокрема, заявляв міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, така підготовка може тривати 3-4 місяці та буде альтернативою строковій службі.

Крім того, в Міноборони України вважають, що тривалість контракту із ЗСУ повинна становити щонайменше 10 років. Як зазначив Резніков, тоді буде сенс інвестувати кошти у підготовку військовослужбовців, будівництво житла для них та підвищення зарплат.