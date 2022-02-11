Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявив, що у справі постачання вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей буде оголошено нових фігурантів.

Як нагадав директор ДБР в ефірі програми Право на владу, фігурантами справи наразі є п’ятий президент Петро Порошенко та народний депутат Віктор Медведчук.

– Було пред’явлено підозру… чотирьом особам на чолі з (Віктором, – Ред.) Медведчуком та (Петром, – Ред.) Порошенком. Хочу повідомити українців, що скоро ви почуєте нові імена та прізвища, – заявив директор ДБР.

Олексій Сухачов повідомив, що на цей час у кримінальному провадженні перебуває понад 120 тис. сторінок документальних матеріалів.

За його словами, заключною стадією слідства буде кінець серпня 2022 року.

– Якщо буде потрібно, якщо слідчі зможуть аргументувати, то слідство буде продовжено, – сказав він.

Вугільна справа

П’ятого президента Петра Порошенка та народного депутата Віктора Медведчука підозрюють у держзраді. За версією слідства, вони нібито причетні до незаконних постачань вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу, що завдало державі збитків на 200 млн. грн.

У січні цього року ДБР повідомило, що колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин перебуває у міжнародному розшуку у справі про постачання вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Слідство вважає, що подібні постачання в енергетичній галузі, крім нанесених збитків, поставили Україну у залежність від Росії та терористичних організацій “Д/ЛНР”.