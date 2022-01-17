Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин перебуває в міжнародному розшуку в справі про поставки вугілля з окупованих територій Донбасу.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

Справа стосується схеми постачання вугілля із ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей) на підконтрольну Києву територію в 2014-2015 роках та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”.

За версією слідства, в 2014 році були зірвані контракти на постачання вугілля з ПАР (чому начебто сприяв Петро Порошенко), після чого на вимогу Росії були підписані контракти на постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації).

Сап’ян нагадала, що у вересні-листопаді 2021 року в цьому кримінальному провадженні було повідомлено про підозру народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі, а також ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. А 20 грудня 2021 року про підозру повідомлено п’ятому президенту України Петрові Порошенку.

– Розслідування триває. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності. Наразі Сергій Кузяра перебуває під домашнім арештом, Віктор Медведчук – під домашнім арештом. А Володимир Демчишин – у міжнародному розшуку, місце його перебування наразі встановлюється, – наголосила представниця ДБР.

За твердженням слідства, Петро Порошенко свого часу сприяв призначенню Володимира Демчишина на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

– Демчишин не лише сприяв у реалізації цієї схеми (постачання вугілля з ОРДЛО, – Ред.), а й скасував усі рішення попередника, які ставили роботу підприємств на окупованих територіях та співпрацю з ними поза законом, – заявила Сап’ян.

Вона додала, що через такі дії енергетична галузь України була поставлена в залежність від Росії та терористичних організацій “Д/ЛНР”.

У чому підозрюють Демчишина

У листопаді минулого року Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили Володимиру Демчишину про підозру в сприянні терористичним організаціям “Л/ДНР”.

За версією слідства, він видав низку наказів в 2014-2015 роках про призначення на посади в державних підприємствах на окупованих територіях представників “Л/ДНР”.

Крім того, слідство наполягає, що Демчишин примусив керівників державної енергогенеруючої компанії підписати договори з представниками терористичних організацій. Йдеться про постачання вугілля на суму в понад 3 млрд грн.

На початку грудня Печерський районний суд Києва дозволив затримання Володимира Демчишина.

Більше деталей про “вугільну справу” та її фігурантів – у матеріалі.