Український військовий розвідник Пілігрим розповів, куди треба йти жителям Києва у випадку екстремальної ситуації, наприклад, військового вторгнення Російської Федерації.

Як повідомив український військовий під час інтерв’ю, в разі військових дій не слід прямувати вбік Житомира, бо цей регіон буде зоною підвищеної небезпеки.

Експерт радить у разі бойових дій у столиці рухатися на південний захід, у протилежному напрямку від кордону. Орієнтиром для цього може служити місто Фастів, що розташоване між одеською та житомирською трасами.

– Якщо хтось залишився на Лівому березі (Києва. – Ред.) – потрібно рухатись на Правий. Наприклад, була роз’єднана родина по обидва береги, то не треба чекати, доки хтось із Лівого берега прийде. Як би вам того не хотілось, не треба чекати своїх близьких. Ви повинні рухатись, а вони мають рухатись самостійно, – попередив тренер українських спецпризначенців.

За його словами, якщо люди почнуть добиратись на Лівий берег, аби забрати своїх родичів, то є велика ймовірність, що всі там застрягнуть, так і залишившись у місті, де тривають бойові дії.

Пілігрим порадив віддалитись на відстань 30-40 км від кордонів міста, щоб вийти із зони потенційних бойових дій. Краще обирати якісь місця біля водойм, щоб були постійні запаси води.

Якщо ви йдете пішки, слід йти вздовж основних магістралей, а звертати треба тоді, коли на шляху наявні потенційні загрози.

Експерт порадив придбати паперову карту на випадок, якщо у місті буде вимкнуто зв’язок і ви не зможете скористатись електронною мапою регіону. Або ж можна завантажити офлайн-варіанти цих карт у свій девайс.

Український ветеран бойових дій наголошує, що у випадку надзвичайної ситуації варто залишати місто протягом трьох годин.

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