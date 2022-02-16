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Факти / Україна

Ранкове зведення про ситуацію на Донбасі не містить нічого неочікуваного – Резніков

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Резніков

Ранкове зведення щодо ситуації в зоні ООС повністю відповідає прогнозам Міноборони і не містить нічого неочікуваного, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час телемарафону до Дня єднання.

– Сьогодні зранку, як і кожного дня, отримав чергове зведення з цифрами і даними. І вони повністю відповідають нашим прогнозам, не містять нічого неочікуваного, – сказав глава Міноборони.

Він запевнив, що українські військові готові до будь-яких сценаріїв, а розвідка все бачить.

Станом на ранок 16 лютого ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил стабільна, без суттєвих змін, водночас окупанти продовжують нехтувати домовленостями ТКГ щодо режиму припинення вогню.

Зокрема, за минулу добу російські найманці чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, двічі – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

З початку доби зафіксовано одне порушення тиші з боку збройних формувань Російської Федерації із забороненого озброєння.

16 лютого в  Україні відзначається День єднання. У зв’язку з цим на всіх телеканалах стартував телемарафон.

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Джерело: УНН

Фото: Міноборони

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