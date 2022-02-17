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Країни ЄС на засіданні Ради безпеки ООН закликали до припинення вогню на Донбасі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Рада безпеки ООН

Країни ЄС за підсумками засідання Ради безпеки ООН закликали до припинення вогню на Донбасі, а також висловили стурбованість через звернення Держдуми Росії щодо можливості “визнання” Кремлем так званих ЛДНР.

– Ми закликаємо президента Росії Володимира Путіна від такого кроку, – йдеться у повідомленні.

Представники країн уточнили, що вітають відданість України мінським домовленостям та припиненню вогню та закликають РФ до деескалації.

– Ми, представники країн ЄС, підтримуємо Незалежність та суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів… ми закликаємо всі країни-підписанти дотримуватись мінських домовленостей, починаючи з припинення вогню, – йдеться у заяві.

Повідомляється, що вони обіцяють продовжити зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках Нормандського формату.

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Фото: Dreamstime

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