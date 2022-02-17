Країни ЄС на засіданні Ради безпеки ООН закликали до припинення вогню на Донбасі

Країни ЄС за підсумками засідання Ради безпеки ООН закликали до припинення вогню на Донбасі, а також висловили стурбованість через звернення Держдуми Росії щодо можливості “визнання” Кремлем так званих ЛДНР.

– Ми закликаємо президента Росії Володимира Путіна від такого кроку, – йдеться у повідомленні.

Представники країн уточнили, що вітають відданість України мінським домовленостям та припиненню вогню та закликають РФ до деескалації.

– Ми, представники країн ЄС, підтримуємо Незалежність та суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів… ми закликаємо всі країни-підписанти дотримуватись мінських домовленостей, починаючи з припинення вогню, – йдеться у заяві.

Повідомляється, що вони обіцяють продовжити зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках Нормандського формату.