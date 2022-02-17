Постанова Держдуми Росії із закликом до Володимира Путіна визнати терористичні утворення “Д/ЛНР” є своєрідним підвищенням ставок.

Таку думку висловив в одному з інтерв’ю президент України Володимир Зеленський.

– Я вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови з приводу України і НАТО. А ті якось з ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки… Це дуже схоже на Придністров’я. У цьому я не побачив від РФ ніякого новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що визнання Росією псевдодержавних утворень на Донбасі означатиме односторонній вихід цієї країни з Мінських домовленостей.

Як відомо, 15 лютого Держдума Росії ухвалила постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання Д/ЛНР”. Цей документ невідкладно направили на затвердження господарю Кремля.

У МЗС України наголосили, що “визнання” Москвою цих терористичних утворень на українському Донбасі не матиме жодних правових наслідків, але водночас зруйнує світову архітектуру безпеки. І якщо Путін підтримає звернення Держдуми, це буде свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

Як зазначив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, якщо Кремль погодить “визнання Л/ДНР”, це призведе до подальших територіальних претензій РФ до України.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що можливе визнання Росією “ДНР/ЛНР” стане кричущим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України та міжнародного права.

Україна звернулася до Ради Безпеки ООН через постанову Держдуми РФ.