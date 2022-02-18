Росія, порівняно з 30 січня, майже подвоїла кількість своїх військ біля українського кордону. Їхня кількість зросла аж до 169-190 тисяч військових, йдеться в заяві США за Віденським документом від 18 лютого.

– Росія, ймовірно, зібрала від 169 000 до 190 000 особового складу в Україні та поблизу неї порівняно з приблизно 100 000 на 30 січня. Ця оцінка включає військові частини вздовж кордону, в Білорусі та в окупованому Криму; Росгвардію; та інші підрозділи внутрішньої безпеки, дислоковані у цих районах, та керовані Росією сили на сході України, – сказано у заяві.

Повідомляється, що в той час, як Кремль намагається “зменшити або обдурити світ щодо своєї наземної та повітряної підготовки”, російські військові оприлюднили свої великомасштабні військово-морські навчання у Чорному, Балтійському морях та Арктиці.

– Росія публічно заявила, що лише у навчаннях на Чорному морі задіяно понад 30 кораблів, і, за нашими оцінками, десантні кораблі Північного та Балтійського флотів були відправлені до Чорного моря для посилення місцевих сил, – наголошують США.

У заяві уточнили, що спостерігають найбільшу військову мобілізацію в Європі з часів Другої світової.

– Водночас РФ відсутня на сьогоднішньому важливому спільному засіданні та відмовляється пролити світло на безпрецедентне нарощування військової сили. Прохання про роз’яснення своїх військових дій згідно з Віденським документом, який, нагадаю, є механізмом, на який Москва добровільно підписалася, вона охарактеризувала як “провокацію”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у п’ятницю ОБСЄ проведуть спеціальне засідання на запит України через незвичайну військову активність РФ біля кордонів, проте Москва відмовилася від участі в ньому.

Джерело: США в ОБСЄ