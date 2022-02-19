Китай у Мюнхені виступив на підтримку територіальної цілісності України

У суботу, 19 лютого, міністр закордонних справ Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки-2022 виступив на підтримку української територіальної цілісності.

– Суверенітет, незалежність та територіальна цілісність кожної країни мають бути захищені. Україна – не виняток, – сказав він.

Чому це важливо

Зазвичай Китай переважно зберігає нейтралітет у питанні безпеки України та агресії Росії. Офіційно він не визнав анексію Криму, але китайські бізнесмени продовжують торгувати з півостровом, незважаючи на його тимчасову окупацію.

Країни ЄС та США неодноразово висловлювали побоювання, що у разі повномасштабного нападу Росії на Україну, а також можливого початку Третьої світової війни Китай може піти на альянс з Росією, щоб виступити разом проти Заходу.