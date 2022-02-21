Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов спростував звинувачення російської сторони про начебто обстріл прикордонного пункту в Ростовській області РФ з території України.

Про це він заявив сьогодні під час спілкування з журналістами. Данілов наголосив, що Україна не має жодного стосунку до начебто обстрілів, про які заявляє Росія.

Секретар РНБО нагадав, що українські військовослужбовці можуть відкривати вогонь у відповідь лише в разі виникнення загрози їхньому життю.

– Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у разі, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо ці обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку. Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все що завгодно, і ми до цього готові, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що українська влада цілком розуміє, що зараз відбувається в сфері безпеки, та готова до будь-яких викликів. Данілов додав, що Росії не вдасться спровокувати Україну на активні військові дії.

Раніше сьогодні російські ЗМІ із посиланням на ФСБ Росії розповсюдили інформацію про начебто обстріл прикордонного пункту на території Ростовської області РФ. У цих повідомленнях стверджувалося, що снаряд нібито був запущений з території України та зруйнував об’єкт, розташований на відстані 150 метрів від російсько-українського кордону.

Варто зазначити, що це не перший подібний фейк, який розповсюдила Росія протягом останнього часу. Так, днями російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили інформацію про нібито потрапляння снарядів на територію Ростовської області Росії “з території України”. А Слідчий комітет РФ оголосив про відкриття справи через це.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що ця інформація є провокацією, а підрозділи Об’єднаних сил не здійснюють обстрілів із артилерійських систем ні окупованого Донбасу, ні території РФ.