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Без ядерної зброї: Кулеба роз’яснив слова Зеленського про Будапештський меморандум

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба роз’яснив слова президента Володимира Зеленського про те, що Україна скликає консультації щодо Будапештського меморандуму.

Президент у Мюнхені заявляв, що якщо консультації не відбудуться чи залишаться безрезультатними, Київ поставить під сумнів дію документа, згідно якого наша країна втратила ядерну зброю.

– Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. 1994 року ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку, – наголосив міністр 23 лютого.

Будапештський меморандум – документ, підписаний 5 грудня 1994 року в Будапешті (Угорщина). Спочатку країнами-гарантами виступили США, Британія та РФ. Згодом до нього приєдналися Франція та Китай.

Згідно з меморандумом, Україна відмовилася від свого ракетно-ядерного потенціалу (третього за розміром у світі) в обмін на забезпечення безпеки.

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Фото: УНІАН

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