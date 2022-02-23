Без ядерної зброї: Кулеба роз’яснив слова Зеленського про Будапештський меморандум

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба роз’яснив слова президента Володимира Зеленського про те, що Україна скликає консультації щодо Будапештського меморандуму.

Президент у Мюнхені заявляв, що якщо консультації не відбудуться чи залишаться безрезультатними, Київ поставить під сумнів дію документа, згідно якого наша країна втратила ядерну зброю.

– Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. 1994 року ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку, – наголосив міністр 23 лютого.

Будапештський меморандум – документ, підписаний 5 грудня 1994 року в Будапешті (Угорщина). Спочатку країнами-гарантами виступили США, Британія та РФ. Згодом до нього приєдналися Франція та Китай.

Згідно з меморандумом, Україна відмовилася від свого ракетно-ядерного потенціалу (третього за розміром у світі) в обмін на забезпечення безпеки.