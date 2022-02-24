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Факти / Україна

Резніков закликав українців долучатись до лав територіальної оборони

Тетяна Забожко редакторка стрічки
олексій резніков

Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий та вміє тримати зброю, просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних сил України у своїх регіонах.

Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил територіальної оборони в регіоні.

Із собою потрібно мати тільки паспорт.

– Ворог атакує, але наша армія незламна. Україна переходить у режим тотальної оборони. Тримаймо стрій! Смерть російським окупантам! Слава Україні! – написав Олексій Резніков.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: УНІАН

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