Бій за Гостомель триває – ОП

Збройні сили України відбивають у російських окупантів Гостомель під Києвом. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Спочатку він опублікував допис, в якому зазначив, що Гостомельський аеродром відбитий ЗСУ, а десант знищений.

Потім Арестович видалив пост і написав, що наразі в Гостомелі триває бій, працює артилерія і танки.

– Все ще триває бій. Працює наша артилерія та танки. Попередній пост я видалив, щоб уникнути непорозумінь. Нагадую, що я та Офіс не повідомляємо помилкової інформації навіть на користь “інформаційної боротьби”. Повідомляємо лише те, що відповідає дійсності. На жаль, неточності неминучі і з Гостомелем була перша. Головне – вчасно виправити, – написав Арестович.

Сьогодні місто Гостомель атакували російські гелікоптери. Повідомлялося про щонайменше 20 вертольотів з російським десантом.

Неподалік від міста розташоване летовище держпідприємства Антонов. ППО України збили три вертольоти російських загарбників біля аеропорту Гостомель.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого війська РФ вторглися на територію України. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.