Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України вступила у фазу оборони на тлі наступу російських військ.

Таку заяву він зробив на терміновому брифінгу.

– Місто вступило у фазу оборони. Зараз у деяких районах столиці лунають постріли та вибухи, які ви чуєте. Українські військові знищують диверсійні групи росіян, – наголосив Кличко.

За його словами, деякі ворожі диверсійні групи вже проникли до міста.

– Ворог хоче поставити на коліна столицю і нас з вами знищити. Всі, хто може обороняти місто, повинні долучатися та допомагати нашим воїнам, – закликав Кличко.

Мер столиці нагадав, що сьогодні російські війська атакували місто після 04.00 ранку, відбулася серія ракетних ударів по житлових кварталах. Унаслідок потрапляння уламків ракети постраждав житловий будинок, поранення отримали четверо людей.

– Також через наїзд російської бронетехніки на приватне авто на Оболоні постраждав мирний мешканець, чоловік похилого віку. Він перебуває в реанімації в лікарні швидкої допомоги у важкому стані, – додав Кличко.

У зв’язку з цим він звернувся до мешканців Оболонського району столиці, куди сьогодні проникли ворожі диверсанти, та закликав не виходити на вулиці, оскільки це зараз небезпечно. Жителям Оболоні радять залишатися вдома чи в укритті (мапа укриттів – за посиланням).

Кличко наголосив, що українська армія зараз тримає оборону довкола Києва.

– Ситуація складна. Але ми віримо в наші Збройні сили, підтримуємо їх і всім допомагаємо, – заявив Кличко.

Він закликав повідомляти про підозрілі предмети та мітки ворога в столиці.

Раніше сьогодні в Міноборони України повідомляли, що російські диверсанти захопили два автомобілі Збройних сил України, переодягнулися у форму українських військових та попрямували в напрямку центру Києва через Оболонь. Згодом окупантів вдалося знешкодити.

У Генштабі ЗСУ також інформували, що в Києві в районі Оболонь працює ворожа ДРГ, там триває бій. А тому мирним мешканцям потрібно бути обережними.