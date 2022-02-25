Російські окупанти захопили два автомобілі Збройних сил України, переодягнулися у форму українських військових та рухаються в напрямку центру Києва.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра Міністерства оборони України Ганна Маляр.
– Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок, – наголосила вона.
Маляр запевнила, що ворог буде знешкоджений.
Оновлено 9.42: За інформацією Ганни Маляр диверсантів знешкодили.
Як поінформували в пресцентрі штабу Операції об’єднаних сил, диверсійно-розвідувальні групи РФ використовують автомобільну техніку, яка була захоплена в Національної гвардії України. Таким чином вони намагаються проникнути в тил українських позицій.
Вороги, зокрема, використовують два ББМ Козак, три КРАЗИ та ГАЗ-66.
Окупанти одягнені у військову форму Збройних сил України.
Українців закликають бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.
Джерело: Штаб ООС, Ганна Маляр