Російські окупанти захопили два автомобілі Збройних сил України, переодягнулися у форму українських військових та рухаються в напрямку центру Києва.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра Міністерства оборони України Ганна Маляр.

– Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок, – наголосила вона.

Маляр запевнила, що ворог буде знешкоджений.

Оновлено 9.42: За інформацією Ганни Маляр диверсантів знешкодили.

Як поінформували в пресцентрі штабу Операції об’єднаних сил, диверсійно-розвідувальні групи РФ використовують автомобільну техніку, яка була захоплена в Національної гвардії України. Таким чином вони намагаються проникнути в тил українських позицій.

Вороги, зокрема, використовують два ББМ Козак, три КРАЗИ та ГАЗ-66.

Окупанти одягнені у військову форму Збройних сил України.

Українців закликають бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.

Джерело: Штаб ООС, Ганна Маляр