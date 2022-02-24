У Дії тимчасово не будуть доступні деякі документи та послуги, додаток та сайт працюють – Федоров

У мобільному додатку Дія тимчасово не будуть доступні деякі документи та послуги, проте додаток та сайт стабільно працюють.

– Наша команда робить все, щоб захистити всі базові реєстри. Тимчасово у Дії не будуть доступні деякі документи та послуги. Все це роблять у цілях безпеки. Застосунок та портал працюють стабільно. Тримаймося, – повідомив у Telegram-каналі віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Радник очільника Рахункової палати України Віктор Мазярчук зазначив, що фінансових ресурсів достатньо для здійснення всіх фінансових операцій у Державну казначейську службу.

Він переконаний, що з врахуванням міжнародної допомоги, Міністерство фінансів здійснить необхідні видатки протягом року.

Напад Росії

Громадяни України можуть допомогти нашій армії. Нацбанк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський закликав ставати донорами крові для порятунку цивільних людей та військових.

В уряді пообіцяли знімати обмеження та санкції з громадян, які готові захищати Україну зі зброєю від нападу найманців Російської Федерації.