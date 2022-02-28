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Факти / Україна

Країни ЄС хочуть приєднання України: у Словаччині запропонували спростити процедуру

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Країни ЄС хочуть приєднання України: у Словаччині запропонували спростити процедуру

Словаччина запропонувала створити нову спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. Прем’єр-міністр країни Едуард Геґер вважає, що це допоможе у майбутньому стати на ноги та відновитися після війни.

В інтерв’ю Politico чиновник висловив жаль з приводу бомбардувань Росією на території України та наполягав на створенні нової процедури членства в ЄС.

– У четвер вранці ми прокинулися у новому світі, – заявив Геґер.

Чиновник запевняє, що українці борються не лише за свою країну, а й за всю Європу. Геґер упевнений, що сумніватися в Україні немає часу – треба діяти.

Нова процедура до інтеграції в ЄС буде створена спеціально для країни, яка пройшла через війну, і хоче стати частиною Європи.

Не лише Словаччина хоче, щоб Україна стала частиною ЄС – 27 лютого голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок також цього хоче.

Політик упевнена, що вже існує дуже багато тісних співробітництв, переважно в галузі енергосистеми.

Після цієї заяви президент України Володимир Зеленський також провів телефонні переговори з фон дер Ляєн, і заявив, що вони обговорили зміцнення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС.

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Джерело: Politico

Фото: Pexels

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