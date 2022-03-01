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Факти / Україна

У Харкові ЗСУ збили російський літак, який обстріляв будинок на Новоброварському, є жертви

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Харкові ЗСУ збили російський літак, який обстріляв будинок на Новоброварському, є жертви

Стало відомо про наслідки ворожого бомбардування Харкова на проспекті Новобаварському 1 березня. Українські військові успішно збили літак агресора.

Про це заявила глава адміністрації Новобаварського району Харкова Тетяна Цибульник. За попередньою інформацією, збитий військовий літак РФ впав поблизу ринку Лоск.

У Харкові ЗСУ збили російський літак, який обстріляв будинок на Новоброварському, є жертви / 3 фотографии

Саме цей літак напередодні здійснив бомбардування на проспекті Новобаварському, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок. Наразі відомо про вісьмох загиблих та вісьмох поранених.

Рятувальні роботи продовжуються, працівники ДСНС разом із харків’янами розгрібають завали.

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