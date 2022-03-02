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Факти / Україна

Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики

Валентина Летяк редакторка стрічки
Бомбардувальник Ту-22М3

Армія Росії 28 лютого підступно застосувала стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 проти мирних жителів Харкова, випустивши по місту близько 16 ракет класу повітря-поверхня з території Бєлгородської області, тобто навіть не перетинаючи кордону України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Ту-22М3 зробив чотири заходи по курсу Бєсєдіно (Курська область) – Бєлгород. Внаслідок авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

На жаль, нашим військовим дуже складно прикривати небо у цьому регіоні, оскільки країна-агресор знищила частину української системи ППО ударами балістичних та крилатих ракет.

Факти зібрали основну інформацію про смертельний бомбардувальник Ту-22М3.

Що таке Ту-22М3

Ту-22М – це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

Це розробка ОКБ О.М. Туполєва, вироблявся на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова.

В експлуатації з 1974 року і до сьогодні. Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, з 1978-го запущений у серійне виробництво, яке припинено у 1993 році.

Основне озброєння бомбардувальника – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.

Також він може нести бомби, що вільно падають, один залп яких здатен накрити площу, яка рівняється 35 футбольним полям.

Ту-22М3 може з 10-кілометрової висоти вцілити одиночною бомбою в малу споруду.

Водночас літак з самого початку експлуатації мав постійні проблеми через інженерну недосконалість, через що досі дуже часто гинуть російські пілоти.

У 2018 році РФ створила модернізовану версію цього літака – Ту-22М3М, розширивши його бойовий потенціал.

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Росія використовувала бомбардувальники Ту-22М3 у Сирії, в Афганістані, в Чечні, у Грузії, а тепер і у війні проти України.

До речі, у війні проти Грузії група російських Ту-22М3 завдавала прицільних авіаударів по складах боєприпасів грузинської армії, а також бомбила аеродроми. Після того, як грузинські ППО у перший же день збили один літак Ту-22М3, Росія не використовувала їх аж до кінця війни.

Ту-22М2 в Україні

Після розпаду СРСР Україна також отримала частину цих бомбардувальників: 22 літаки Ту-22М2 і 60 штук Ту-22М3.

Проте до 2003 року 19 з них передали Росії, чотири зараз в музеях, а решту утилізували.

Тобто на сьогодні лише РФ експлуатує ці літаки.

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Фото: Міноборони

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