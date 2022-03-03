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Факти / Україна

Байден готує нові санкції проти Росії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що планує у четвер, 3 березня, зустрітися зі своїм Кабінетом у Білому домі, щоб обговорити нові санкції проти Росії.

– Сьогодні вдень я зустрінуся зі своїм Кабінетом у Білому домі. Ми обговорюватимемо додаткові санкції проти російських олігархів, наші плани щодо зниження витрат для американців, нашу програму єдності тощо, – анонсував він.

Нагадаємо, Канада тим часом затвердила відправку в Україну нової допомоги, яка включає летальну зброю у вигляді ракетних установок і гранат, а також допфінансування.

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