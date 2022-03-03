Байден готує нові санкції проти Росії

Президент США Джо Байден заявив, що планує у четвер, 3 березня, зустрітися зі своїм Кабінетом у Білому домі, щоб обговорити нові санкції проти Росії.

– Сьогодні вдень я зустрінуся зі своїм Кабінетом у Білому домі. Ми обговорюватимемо додаткові санкції проти російських олігархів, наші плани щодо зниження витрат для американців, нашу програму єдності тощо, – анонсував він.

This afternoon, I’ll be meeting with my Cabinet at the White House. We’ll be discussing additional sanctions on Russian oligarchs, our plans to lower costs for Americans, our unity agenda, and more. — President Biden (@POTUS) March 3, 2022

Нагадаємо, Канада тим часом затвердила відправку в Україну нової допомоги, яка включає летальну зброю у вигляді ракетних установок і гранат, а також допфінансування.