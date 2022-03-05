Близько 05.00 24 лютого війська РФ почали широкомасштабне вторгнення в Україну, завдаючи ракетних ударів по аеропортах, військових складах і критичній інфраструктурі.

За понад тиждень опору українські захисники повністю зруйнували плани ворога. Нижче пропонуємо ознайомитись із онлайн-картою обстрілів та боїв на території України.

Ніч на 5 березня була відносно спокійною у всіх областях. ВСУ витісняє ворога з тієї невеликої кількості території, де йому вдалося просунутися раніше. Росія несе втрати та не має бажаного успіху, тому змінює тактику і продовжує наносити удари по мирному населенню та об’єктам критичної інфраструктури.

На Харківщині вночі тривали обстріли житлових районів обласного центру.

Житомирська область: були повітряні тривоги, терористи влучили у завод.

У Сумах від самого ранку не припиняються авіаудари. Російські війська руйнують житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин більше доби без електрики та зв’язку після авіаударів. Тростянець – це єдине в області місто, яке окупували росіяни. Там немає продуктів, усі магазини пограбовані. В Охтирці частина міста знищена російською артилерією. Шостий день розбирають завали нашої військової частини, яку знищили росіяни. Також місто другу добу без тепла, електроенергії та води, терористи знищили ТЕС.

У Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, але серйозних військових конфліктів за ніч не зафіксовано. В обласному центрі відносно спокійно.

На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район, ворог в Бучі, в Ірпіні, бої в Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів — по всій області.

На Чернігівщині російські терористи наносять удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої – в місті та області.

Луганська область повідомляє, що артобстріл почали зранку, вночі було тихо. Донеччина: північ і центр відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння. Волноваха і Маріуполь в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Але міста залишаються під контролем України.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 10 тис. осіб.

Втрати техніки РФ станом на 5 березня:

269 танків,

945 одиниць бойових броньованих машин,

105 артилерійських систем,

50 одиниці реактивної системи залпового вогню,

19 засобів ППО,

39 літаків (інформація уточнюється),

40 гелікоптерів (інформація уточнюється),

409 одиниці автомобільної техніки,

дві одиниці легких швидкісних катерів,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Станом на 4 березня російські терористи зосередили усі зусилля на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. Під час виконання цього завдання ворожі сили втратили основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів із Південного та Східного військових округів.

У Херсоні відсутній завіз продуктів, власники магазинів роздають всі товари місцевим мешканцям безкоштовно. Зв’язок у місті сьогодні був відсутній чотири години.

На Волинському напрямку російські війська почали оборонятися в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. У Генштабі не виключають збройних провокацій на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання росіян силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.