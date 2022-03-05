Сьогодні зранку, 5 березня, Збройні сили України завдали потужний удар по російському ворогу поблизу Херсона. Наразі втрати ворога з’ясовуються.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Зранку в районі Херсона наші Збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу і зараз його втрати з’ясовуються, – зазначив він.

Також радник голови ОПУ повідомив, наразі втрати серед особового складу російських військових перевищили 10 тисяч осіб.

Арестович наголосив, що українські війська наразі тримають усі позиції, в деяких містах йдуть у контрнаступ.

– Над Черніговом збили новітній літак Су-34. Це гордість російських космічних сил. Одного льотчика знищили, другого узяли в полон. І можливо це той самий літак, який вчора бомбив Чернігів… Такий самий новітній літак збили над Затокою. Пілота також взяли у полон, – розповів Олексій Арестович.

За його словами, через значну хмарність російські літаки змушені опускатися нижче і тоді їх тут дістають українські ПЗРК.

Раніше Олексій Арестович заявив, що російський ворог активних бойових дій не веде, а здійснює маневри задля укріплення позицій.