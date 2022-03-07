Військові Збройних сил України підбили російський корабель у Чорному морі. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму ранковому зверненні.

– Ми трохи тримали інтригу, але зараз уже можу сказати: Русский корабль, пошел на х…й! У ворога втрати. Наші молодці. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Ми будемо знищувати ворога. Мінус один ворожий корабель, – заявив він.

6 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська готуються бомбардувати Одесу. За його словами, якщо агресор вдасться до таких дій, то це буде не лише воєнний, а й історичний злочин.

Вночі 7 березня Сергій Братчук заявив, що війська РФ завдали ракетного удару по селу Тузли в Одеській області. За його словами, ворог вів вогонь з моря та знову цілив в об’єкти критичної інфраструктури.