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Факты / Украина

ВСУ подбили российский военный корабль в Черном море

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
ВСУ подбили российский военный корабль в Черном море

Военные Вооруженных сил Украины подбили российский корабль в Черном море. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем утреннем обращении.

— Мы немного держали интригу, но сейчас уже могу сказать: Русский корабель, пошел на х…й! У врага потери. Наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине! Мы будем уничтожать врага. Минус один вражеский корабль, – заявил он.

Информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ, обнародовав видео. Внимание, присутствует ненормативная лексика!

6 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска готовятся бомбить Одессу. По его словам, если агрессор предпримет такие действия, то это будет не только военное, но и историческое преступление.

Ночью 7 марта Сергей Братчук заявил, что войска РФ нанесли ракетный удар по селу Тузлы в Одесской области. По его словам, враг вел огонь с моря и снова целился в объекты критической инфраструктуры.

Фото: Depositphotos

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