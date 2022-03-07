ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

ЗСУ знищили передовий загін російських окупантів під Сєвєродонецьком

Олена Конюшок SEO оптимізація
ЗСУ знищили передовий загін російських окупантів під Сєвєродонецьком

6 березня під час короткої контратаки під місто Сєвєродонецьк підрозділи ЗСУ розгромили передовий загін супротивника. Знищено було 3 БМП та два автомобілі. Про це повідомив журналіст та воїн Юрій Бутусов.

Українська армія ефективно обороняє Сєвєродонецьк – ключовий вузол комунікацій на Донбасі, – додав він.

Читайте
Атака Росії в ніч на 7 березня є малоймовірною - Арестович

Раніше визначені підрозділи Збройних Сил України успішно здійснили контратаку на Маріупольському напрямку.

При цьому українські військові знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньованих машини Тигр та близько 30 російських окупантів, 2 загарбники потрапили в полон.

Фото: Юрій Бутусов

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка