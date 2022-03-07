6 березня під час короткої контратаки під місто Сєвєродонецьк підрозділи ЗСУ розгромили передовий загін супротивника. Знищено було 3 БМП та два автомобілі. Про це повідомив журналіст та воїн Юрій Бутусов.

Українська армія ефективно обороняє Сєвєродонецьк – ключовий вузол комунікацій на Донбасі, – додав він.

Раніше визначені підрозділи Збройних Сил України успішно здійснили контратаку на Маріупольському напрямку.

При цьому українські військові знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньованих машини Тигр та близько 30 російських окупантів, 2 загарбники потрапили в полон.

Фото: Юрій Бутусов