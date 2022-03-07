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Факты / Украина

ВСУ уничтожили передовой отряд российских оккупантов под Северодонецком

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ВСУ уничтожили передовой отряд российских оккупантов под Северодонецком

6 марта в ходе короткой контратаки под город Северодонецк подразделения ВСУ разгромили передовой отряд противника. Уничтожено было 3 БМП и два автомобиля. Об этом сообщил журналист и воин Юрий Бутусов.

Украинская армия эффективно обороняет Северодонецк — ключевой узел коммуникаций на Донбассе, – добавил он.

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Ранее определенные подразделения Вооруженных Сил Украины успешно провели контратаку на Мариупольском направлении.

При этом украинские военные уничтожили 3 танка, 4 БМП, 2 бронированных машины Тигр и около 30 российских оккупантов, 2 захватчика попали в плен.

Фото: Юрій Бутусов

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