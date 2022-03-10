Внаслідок авіаудару путінських загарбників по Коростеню, що в Житомирській області, загинуло троє осіб. Двоє із них виявилися громадянами Білорусі.

Як повідомили у пресслужбі ДПСУ, 10 березня російський агресор цілеспрямовано обстрілював не лише об’єкти інфраструктури, а й цивільних людей.

Літаки РФ обстріляли Коростень, троє людей загинуло / 7 фотографий

Більше того, російські літаки, причетні до бомбардування Коростеня, злітали з аеродрому, розташованого на території Білорусі.

Мер Коростеня Володимир Москаленко підтвердив, що двоє громадян Білорусі на момент авіаудару перебували у своїх автомобілях. Отримавши опіки, несумісні з життям, вони загинули на місці.

Третім загиблим виявився місцевий мешканець. Його стать та вік наразі не розголошуються.