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Факти / Україна

Літаки РФ обстріляли Коростень, троє людей загинуло

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Літаки РФ обстріляли Коростень, троє людей загинуло

Внаслідок авіаудару путінських загарбників по Коростеню, що в Житомирській області, загинуло троє осіб. Двоє із них виявилися громадянами Білорусі.

Як повідомили у пресслужбі ДПСУ, 10 березня російський агресор цілеспрямовано обстрілював не лише об’єкти інфраструктури, а й цивільних людей.

Літаки РФ обстріляли Коростень, троє людей загинуло / 7 фотографий

Більше того, російські літаки, причетні до бомбардування Коростеня, злітали з аеродрому, розташованого на території Білорусі.

Мер Коростеня Володимир Москаленко підтвердив, що двоє громадян Білорусі на момент авіаудару перебували у своїх автомобілях. Отримавши опіки, несумісні з життям, вони загинули на місці.

Третім загиблим виявився місцевий мешканець. Його стать та вік наразі не розголошуються.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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