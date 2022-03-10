Російські війська навіть технічно не зможуть захопити чи оточити Київ. У цьому жителів та гостей столиці запевнив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі єдиного марафону національних телеканалів.

– Можу запевнити жителів Києва, в якому я та мої родичі перебуваємо, до речі, що Київ оточити та захопити неможливо. За це можна не хвилюватися, – наголосив Олексій Арестович.

Радник керівника Офісу президента додає: і в Києві, і під Києвом діє достатньо велике угруповування українських військ, яке нищить противника.

– Учора завдали чергових потужних ударів, під час одного з яких загинув командир полку, що наступав на Київ із боку Броварів, – зауважив Олексій Арестович.

На переконання радника очільника Офісу президента, війська РФ зайти до Києва не зможуть фізично, так само, як і технічно захопити 6,5 мільйонну агломерацію.

Зараз дивляться

– Ми почали перебирати на себе перевагу на полі бою. Я не можу назвати жодного бойового зіткнення за останні кілька діб, де б противник мав успіх на землі. Вони постійно зазнають поразки, – констатував Олексій Арестович.

10 березня почалася п’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні, яка почалась за наказом президента РФ Володимира Путіна 24 лютого.

На карті бойових дій в Україні можна простежити, що агресор найбільше атакує міста на Півночі, Сході та Півдні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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