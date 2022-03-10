Після бомбардування пологового будинку у Маріуполі стало зрозуміло, що російський ворог остаточно перейшов до сирійського варіанту.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

Ворог не був у змозі завдавати поразки нашим збройним силам і тому перейшов до сирійського варіанту.

– Тобто оточення і терор великих і малих міст для того, щоб завдати найбільше страждань і зчинити психологічний вплив нашому цивільному населенню, – зазначив Арестович.

За його словами, зараз російський ворог просто зрівнює з землею Маріуполь.

– Я думаю, що вони намагаються зробити це, щоб потім показувати його як приклад і казати “дивіться, ви хочете так, як Маріуполь?”, – сказав радник голови ОПУ.

Також від загарбницьких дій військ РФ потерпає Харків, Охтирка і Миколаїв.

9 березня російські загарбники обстріляли у Маріуполі дитячу лікарню та пологовий будинок.

Внаслідок бомбардування постраждало 17 людей: це діти, жінки, медичний персонал. На жаль, жертвами атаки стали троє людей, серед них і маленька дівчинка.

Варто зазначити, що Росія планувала бомбардувати пологовий будинок у Маріуполі. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в Маріуполі начебто “українські нацбатальйони, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали у ньому бойові позиції”.

Фото: Євген Малолєтка